"Саутгемптон" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Саутгемптон" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Саутгемптон", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "святые" хотят подписать 22-летнего фулбека в январе. Сам футболист готов сменить клубную прописку, чтобы получать стабильную игровую практику в преддверии ЧМ-2018.

Напомним, что "Саутгемптон" также интересуется Дэниелом Старриджем, Тео Уолкоттом и Райаном Сессеньоном. | http://soccernews.ru

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