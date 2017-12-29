"Саутгемптон" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Саутгемптон", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "святые" хотят подписать 22-летнего фулбека в январе. Сам футболист готов сменить клубную прописку, чтобы получать стабильную игровую практику в преддверии ЧМ-2018.

Напомним, что "Саутгемптон" также интересуется Дэниелом Старриджем, Тео Уолкоттом и Райаном Сессеньоном. | http://soccernews.ru