"Саутгемптон" намерен перехватить Сессеньона у "Манчестер Юнайтед"

"Саутгемптон" проявляет интерес к защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, "святые" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Дачники" не прочь продать игрока, но хотят получить за него 34 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" предлагает за юного игрока 28 миллионов евро.

В этом сезоне 17-летний Сессеньон провел за "Фулхэм" 24 матча в Чемпионшипе, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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