"Саутгемптон" нанес "Эвертону" первое поражение в сезоне

В рамках 6-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Эвертоном".

Отметим, что это первое поражение "ирисок" в текущем сезоне АПЛ.

"Эвертон" продолжает лидировать в АПЛ, однако с "Ливерпулем" у них одинаковое количество очков. "Саутгемптон" поднялся на пятое место.

"Саутгемптон" - "Эвертон" 2:0

Голы: Уорд-Проуз, 27 - 1:0, Адамс, 35 - 2:0

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Армстронг (Диалло, 86), Уорд-Проуз, Редмонд, Ромеу, Адамс (Нлундулу, 89), Ингз.

"Эвертон": Пикфорд, Мина, Кин, Динь, Годфри, Дукуре (Гордон, 58), Аллан, Ивоби (Бернард, 46), Сигурдссон (Делф, 58), Хамес, Кэлверт-Льюин.

Удаление: Динь (72).

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