"Саутгемптон" не может договориться со "Спартаком" по трансферу Промеса

Переход голландского полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в "Саутгемптон" маловероятен, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, "святые" не готовы платить за футболиста требуемые 35 миллионов евро, а "красно-белые" не собираются снижать цену.

К тому же сам голландец не горит желанием переходить в один из худших клубов Премьер-лиги.

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