"Саутгемптон" не отпустил своего лучшего бомбардира в "Манчестер Юнайтед"

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"Саутгемптон" не отпустил своего лучшего бомбардира в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" продолжает искать нового форварда на замену травмированному Маркусу Рэшфорду.

По информации The Telegraph, "красные дьяволы" попытались подписать Дэнни Ингса из "Саутгемптона", но снова потерпели неудачу.

"Святые" отказали в трансфере 27-летнего футболиста, который в текущем сезоне играет важную роль в построениях команды.

В нынешней кампании Ингс забил уже 16 голов в 27 матчах. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего. | http://soccernews.ru
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