"Саутгемптон" не планирует менять тренера

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"Саутгемптон" не планирует менять тренера

"Саутгемптон" не планирует менять главного тренера в течение грядущего межсезонья, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство "святых" довольно работой действующего наставника Марка Хьюза, который помог команде сохранить прописку в АПЛ.

"Саутгемптон" хочет продлить контракт с 54-летним специалистом до 2021 года.

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