"Саутгемптон" не прекращает попытки приобрести Промеса

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"Саутгемптон" не прекращает попытки приобрести Промеса

"Саутгемптон" не прекращает попытки приобрести лидера московского "Спартака" Квинси Промеса, информирует британская пресса.

"Спартак" уже отклонил предложение в размере 34 миллионов евро, но "святые" готовы увеличить бонусы за трансфер футболиста.

"Саутгемптон" во время зимнего трансферного окна за огромные деньги продал в "Ливерпуль" Вирджила Ван Дейка, поэтому у клуба есть возможность тратить большие суммы на новобранцев.

Ожидается, что до закрытия окна "святые" сделают ещё одно предложение "Спартаку", который не намерен расставаться со своим лидером.

Ранее сообщалось, что сам Промес якобы заинтересован предложением "Саутгемптона". | soccernews.ru

 

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