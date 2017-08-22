"Саутгемптон" объявил о переходе Худта

Теги лациосаутгемптонуэсли худт

"Саутгемптон" объявил о переходе Худта

Защитник "Лацио" Уэсли Худт перешел в "Саутгемптон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

23-летний Худт выступал за "Лацио" с 2015 года, провел за клуб 61 матч и забил 4 гола. Ранее играл за АЗ. За сборную Голландии сыграл 4 матча. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" готов продать Санчеса за 78 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов