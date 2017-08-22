"Саутгемптон" объявил о переходе Худта

Защитник "Лацио" Уэсли Худт перешел в "Саутгемптон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

23-летний Худт выступал за "Лацио" с 2015 года, провел за клуб 61 матч и забил 4 гола. Ранее играл за АЗ. За сборную Голландии сыграл 4 матча. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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