"Саутгемптон" объявил о переходе Лемина

Габонский полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина стал игроком "Саутгемптона", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро и она может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом до лета 2022 года.

23-летний Лемина выступал за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 42 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Лорьян" и "Марсель". За сборную Габона сыграл 9 матчей и забил 2 мяча. Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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