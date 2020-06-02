"Саутгемптон" объявил о продлении контракта с главным тренером
Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заключил с клубом новый долгосрочный контракт.
Теперь соглашение австрийского специалиста со "святыми" рассчитано до конца сезона 2023/24.
Напомним, что Хазенхюттль возглавляет "Саутгемптон" с декабря 2018 года.
В прошлом сезоне команда под его руководством спаслась от вылета из АПЛ, а в этом - занимает 14-е место.
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