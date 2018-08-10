"Саутгемптон" объявил о трансфере форварда "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс стал игроком "Саутгемптона", сообщает официальный сайт клуба.

"Святые" взяли 26-летнего футболиста в аренду с обязательством выкупа следующим летом за 22,2 миллиона евро.

Ингс выступал за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 25 матчей и забил 4 гола.

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