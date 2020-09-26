"Саутгемптон" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде обыграл "Бернли" со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Данни Ингз.

Благодаря победе "Саутгемптон" поднялся на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" опустился на 17-ю позицию.

"Бернли" Бернли - "Саутгемптон" Саутгемптон - 0:1 (0:1)
Гол: Ингз, 5 - 0:1

"Бернли": Поуп, Бардсли, Данн, Тэйлор, Лонг, Вествуд, Стивенс, Браунхилл, Макнил, Выдра, Вуд.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Вестергор, Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо (Телла, 77), Адамс (Обафеми, 77), Ингз.

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