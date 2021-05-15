"Саутгемптон" обыграл "Фулхэм" в матче АПЛ
Фото: twitter.com/southamptonfc
В рамках 36-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Фулхэмом".
Благодаря победе "Саутгемптон" поднялся на 13-е место, "Фулхэм" остается 18-м.
"Саутгемптон" - "Фулхэм" 3:1
Голы: Адамс, 27 - 1:0, Телла, 60 - 2:0, Карвальо, 75 - 2:1, Уолкотт, 82 - 3:1
"Саутгемптон": Маккарти, Салису, Вестергор, Уокер-Питерс, Стивенс, Редмонд, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 78), Минамино (Уолкотт, 76), Адамс, Ингз (Телла, 58).
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Айна (Брайен, 62), Адарабиойо, Тете, Онома (Маджа, 76), Рид, Декордова-Рид, Карвальо, Кавалейру, Замбо-Ангисса (Лукман, 63).
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|Челси
|27
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|6
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|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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