"Саутгемптон" обыграл "Фулхэм" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" обыграл "Фулхэм" в матче АПЛФото: twitter.com/southamptonfc

В рамках 36-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Фулхэмом".

Благодаря победе "Саутгемптон" поднялся на 13-е место, "Фулхэм" остается 18-м.

"Саутгемптон" - "Фулхэм" 3:1

Голы: Адамс, 27 - 1:0, Телла, 60 - 2:0, Карвальо, 75 - 2:1, Уолкотт, 82 - 3:1

"Саутгемптон": Маккарти, Салису, Вестергор, Уокер-Питерс, Стивенс, Редмонд, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 78), Минамино (Уолкотт, 76), Адамс, Ингз (Телла, 58).

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Айна (Брайен, 62), Адарабиойо, Тете, Онома (Маджа, 76), Рид, Декордова-Рид, Карвальо, Кавалейру, Замбо-Ангисса (Лукман, 63).  

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