"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

Теги саутгемптонньюкасл юнайтед

"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

В рамках 8-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Ньюкаслом".

"Саутгемптон" догнал по очкам "Ливерпуль" и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных возглавил турнирную таблицу АПЛ.

"Саутгемптон" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Адамс, 7 - 1:0, Армстронг, 82 - 2:0

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Дженепо (Редмонд, 74), Ромеу, Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс.

"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Фернандес, Льюис, Ласселс, Альмирон, Мерфи (Жоэлинтон, 79), Хендрик (Лонгстафф, 61), Лонгстафф, Сен-Максимен, Уилсон (Кэрролл, 78).

Читайте также: "Брайтон" и "Бернли" поделили очки в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 ноября

Главные новости дня: 6 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов