"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
В рамках 8-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Ньюкаслом".
"Саутгемптон" догнал по очкам "Ливерпуль" и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных возглавил турнирную таблицу АПЛ.
"Саутгемптон" - "Ньюкасл" 2:0
Голы: Адамс, 7 - 1:0, Армстронг, 82 - 2:0
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Дженепо (Редмонд, 74), Ромеу, Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт (Лонг, 88), Адамс.
"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Фернандес, Льюис, Ласселс, Альмирон, Мерфи (Жоэлинтон, 79), Хендрик (Лонгстафф, 61), Лонгстафф, Сен-Максимен, Уилсон (Кэрролл, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18