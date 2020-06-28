"Саутгемптон" обыграл "Уотфорд" благодаря дублю Ингза

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде обыграл "Уотфорд" со счетом 3:1. Победу "святым" принес дубль Данни Ингза и гол Джеймса Уорд-Проуза. В активе хозяев только автогол игрока гостей Яна Беднарека.

"Уотфорд" – "Саутгемптон" - 1:3 (0:1)

Голы: Ингз, 16 - 0:1, Ингз, 70 - 0:2, Беднарек, 79 (автогол) - 1:2, Уорд-Проуз, 82 - 1:3

"Уотфорд": Фостер, Мазина (Холебас, 74), Фемения (Пуссетто, 79), Доусон, Кэткарт, Перейра (Жоао Педро, 74), Хьюз (Уэлбек, 73), Дукуре, Капу, Сарр, Дини.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Вестергор, Смоллбоун (Армстронг, 65), Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Лонг (Адамс, 75), Ингз.

Не пропустите: Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки. | http://soccernews.ru