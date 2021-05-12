"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"

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"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"

Фото: твиттер "Саутгемптона"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.

В начале встречи счет открыл Кристиан Бентеке, но вскоре равновесие восстановил Дэнни Ингз. В начале второго тайма "святых" вывел вперед Че Адамс, а затем третий гол забил Ингз.

"Саутгемптон", набрав 40 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" (41) остался на 13-й позиции.

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 3:1 (1:1)
Голы: Бентеке, 2 - 0:1, Ингз, 19 - 1:1, Адамс, 48 - 2:1, Ингз, 75 - 3:1

"Саутгемптон": Форстер, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек (Салису, 46), Армстронг, Уорд-Проуз, Редмонд, Минамино, Адамс, Ингз (Обафеми, 76).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Уорд, Ридевалд, Эзе, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Заа, Айю (Батшуайи, 72), Бентеке (Матета, 78).

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