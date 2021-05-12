"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
Фото: твиттер "Саутгемптона"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.
В начале встречи счет открыл Кристиан Бентеке, но вскоре равновесие восстановил Дэнни Ингз. В начале второго тайма "святых" вывел вперед Че Адамс, а затем третий гол забил Ингз.
"Саутгемптон", набрав 40 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" (41) остался на 13-й позиции.
"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 3:1 (1:1)
Голы: Бентеке, 2 - 0:1, Ингз, 19 - 1:1, Адамс, 48 - 2:1, Ингз, 75 - 3:1
"Саутгемптон": Форстер, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек (Салису, 46), Армстронг, Уорд-Проуз, Редмонд, Минамино, Адамс, Ингз (Обафеми, 76).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Уорд, Ридевалд, Эзе, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Заа, Айю (Батшуайи, 72), Бентеке (Матета, 78).
Не пропустите: "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гвардиола отреагировал на чемпионский титул "Манчестер Сити"
-
"Барселона" вновь теряет Араухо
-
"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча
-
Назван состав молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией
-
Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет
-
"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
-
Неймар назвал топ-футболиста, с которым он хотел бы поиграть в одной команде
-
"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
-
Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Лестером"
-
Гвардиола выиграл 31-й трофей в карьере
-
В чемпионате Турции в двух матчах команды забили 17 голов
-
Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии
-
"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку
-
"Манчестер Сити" обошел "Челси" по числу чемпионских титулов
-
2
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии
-
1
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Арсенал" может продать 10 игроков летом
-
Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб
-
Буффон назвал причину предстоящего ухода из "Ювентуса"
-
Тренер "Фиорентины" Кокорина хочет покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18