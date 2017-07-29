"Саутгемптон" передумал продавать ван Дейка

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк, скорее всего, останется в своём клубе.

Как сообщает The Telegraph, руководство "святых" решило сохранить всех лидеров. В связи с этим, 26-летний голландец уже на следующей неделе приступит к тренировкам с командой.

Напомним, что ван Дейка этим летом пытался купить "Ливерпуль". Сумма возможного трансфера оценивалась в 79 миллионов евро. | http://soccernews.ru