"Саутгемптон" подписал полноценный контракт с Уолкоттом

Фото сайт "Саутгемптона" / Chris Moorhouse

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с вингером Тео Уолкоттом.

32-летний футболист выступал за "святых" в сезоне 2020/21 на правах аренды, сыграл 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

В июне именитый англичанин должен был стать свободным агентом, однако "Эвертон" отпустил его немного раньше.

Благодаря этому Уолкотт уже сейчас смог подписать с "Саутгемптоном" контракт до 2023 года.

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