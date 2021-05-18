"Саутгемптон" подписал полноценный контракт с Уолкоттом
Фото сайт "Саутгемптона" / Chris Moorhouse
"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с вингером Тео Уолкоттом.
32-летний футболист выступал за "святых" в сезоне 2020/21 на правах аренды, сыграл 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
В июне именитый англичанин должен был стать свободным агентом, однако "Эвертон" отпустил его немного раньше.
Благодаря этому Уолкотт уже сейчас смог подписать с "Саутгемптоном" контракт до 2023 года.
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