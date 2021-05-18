"Саутгемптон" подписал полноценный контракт с Уолкоттом

Теги саутгемптонэвертонтео уолкотттрансферы

"Саутгемптон" подписал полноценный контракт с Уолкоттом

Фото сайт "Саутгемптона" / Chris Moorhouse

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с вингером Тео Уолкоттом.

32-летний футболист выступал за "святых" в сезоне 2020/21 на правах аренды, сыграл 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

В июне именитый англичанин должен был стать свободным агентом, однако "Эвертон" отпустил его немного раньше.

Благодаря этому Уолкотт уже сейчас смог подписать с "Саутгемптоном" контракт до 2023 года.

Не пропустите: Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Артем Милевский летом сменит клуб

Артем Милевский летом сменит клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов