"Саутгемптон" подписал трансферную цель "МЮ" и "Реала"
Защитник "Вальядолида" Мохаммед Салису стал игроком "Саутгемптона".
Как сообщает сайт "святых", с 21-летним африканцем был заключен контракт до 2024 года. Стоимость трансфера составила 12 миллионов евро.
Отметим, что ранее на игрока также претендовали "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
В минувшем сезоне Салису провел 32 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18