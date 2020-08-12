"Саутгемптон" подписал трансферную цель "МЮ" и "Реала"

Защитник "Вальядолида" Мохаммед Салису стал игроком "Саутгемптона".

Как сообщает сайт "святых", с 21-летним африканцем был заключен контракт до 2024 года. Стоимость трансфера составила 12 миллионов евро.

Отметим, что ранее на игрока также претендовали "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В минувшем сезоне Салису провел 32 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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