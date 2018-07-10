"Саутгемптон" покупает вратаря "Манчестер Сити" Ангуса Ганна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "святые" договорились с "горожанами" о трансфере 22-летнего стража ворот за 11,3 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы в размере 4 миллионов.

Скорее всего, "Сити" сохранит за собой право обратного выкупа Ганна.

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