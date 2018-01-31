"Саутгемптон" попробует подписать Промеса летом



"Саутгемптон" не сумел приобрести голландского полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщает ВВС.

По сведениям издания, английский клуб согласился заплатить за игрока требуемую сумму, но "красно-белые" отказались от трансфера, так как не смогли найти ему замену.

Впрочем "святые" попробуют приобрести 26-летнего Промеса следующим летом.

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