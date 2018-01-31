"Саутгемптон" попробует подписать Промеса летом

Теги саутгемптонспартак москваквинси промес

"Саутгемптон" попробует подписать Промеса летом
"Саутгемптон" не сумел приобрести голландского полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщает ВВС.

По сведениям издания, английский клуб согласился заплатить за игрока требуемую сумму, но "красно-белые" отказались от трансфера, так как не смогли найти ему замену.

Впрочем "святые" попробуют приобрести 26-летнего Промеса следующим летом.

Не пропустите: "Ньюкасл" готов заплатить за форварда "Спартака" 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов