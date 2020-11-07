"Саутгемптон" пошутил о своём лидерстве в АПЛ цитатой Трампа

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"Саутгемптон" пошутил о своём лидерстве в АПЛ цитатой Трампа

"Саутгемптон" поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ благодаря вчерашней победе над "Ньюкаслом" (2:0).

К своему неожиданному лидерству в Премьер-лиге "святые" отнеслись с юмором.

Пресс-служба клуба выложила в твиттере фото таблицы чемпионата, подписав его: "Остановите подсчёт!".

"Саутгемптон" использовал цитату президента США Дональда Трампа, который призывал остановить подсчёт бюллетеней, поступивших на участки по почте после дня выборов.

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