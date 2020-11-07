"Саутгемптон" пошутил о своём лидерстве в АПЛ цитатой Трампа
"Саутгемптон" поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ благодаря вчерашней победе над "Ньюкаслом" (2:0).
К своему неожиданному лидерству в Премьер-лиге "святые" отнеслись с юмором.
Пресс-служба клуба выложила в твиттере фото таблицы чемпионата, подписав его: "Остановите подсчёт!".
STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020
"Саутгемптон" использовал цитату президента США Дональда Трампа, который призывал остановить подсчёт бюллетеней, поступивших на участки по почте после дня выборов.
Не пропустите: Гвардиола назвал главного фаворита сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Урал" выпустил провокационный проморолик к матчу со "Спартаком"
-
Конте определил четыре трансферные цели для "Интера" на январь
-
"Хоффенхайм" продлил контракт с форвардом, едва не перешедшим в "Краснодар"
-
"Саутгемптон" пошутил о своём лидерстве в АПЛ цитатой Трампа
-
Тренер "Сочи" назвал нелепым пенальти в пользу "Уфы" в матче 14-го тура РПЛ
-
Почеттино дважды отказал "Барселоне" ради "Манчестер Юнайтед"
-
УЕФА почтил память Михаила Жванецкого
-
Суперкубок Испании снова пройдет в Саудовской Аравии в январе
-
Главные новости дня: 6 ноября
-
1
Куман ответил на критику со стороны Хоакина
-
1
Аршавин недоволен тем, что Панов болеет за "Спартак"
-
"Бавария" потеряла четвертого защитника накануне матча с дортмундской "Боруссией"
-
"Марсель" на выезде переиграл "Страсбур"
-
"Сельта" сыграла вничью с "Эльче" в матче Ла Лиги
-
"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Сассуоло" и "Удинезе" завершили матч безголевой ничьей
-
"Вердер" и "Кельн" поделили очки в матче Бундеслиги
-
Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала"
-
Агуэро пропустит матч с "Ливерпулем"
-
СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18