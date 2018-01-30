"Саутгемптон" приблизился к сумме отступных за Промеса

"Саутгемптон" продолжает переговоры о покупке голландского полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро. При этом самому Промесу принадлежит 15 процентов от трансфера, что составляет 4,5 миллиона евро от 30 миллионов.

Таким образом за трансфер голландца "святым" нужно будет заплатить почти 35 миллионов евро. Впрочем в данный момент англичане готовы потратить не более 27 миллионов в общей сложности.

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