"Саутгемптон" приблизился к сумме отступных за Промеса

Теги саутгемптонспартак москваквинси промес

"Саутгемптон" приблизился к сумме отступных за Промеса

"Саутгемптон" продолжает переговоры о покупке голландского полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро. При этом самому Промесу принадлежит 15 процентов от трансфера, что составляет 4,5 миллиона евро от 30 миллионов.

Таким образом за трансфер голландца "святым" нужно будет заплатить почти 35 миллионов евро. Впрочем в данный момент англичане готовы потратить не более 27 миллионов в общей сложности.

Не пропустите: "Спартак" может продать Промеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов