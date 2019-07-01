"Саутгемптон" приобрел у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингза

"Саутгемптон" купил у "Ливерпуля" форварда Дэнни Ингза. Об этом сообщается на сайте клуба.

26-летний футболист подписал трехлетний контракт с английским клубом. Его трансфер обошелся "Саутгемптону" 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий играл в 24 матчах в "Саутгемптоне" на правах аренде.

Ингз перешел в "Ливерпуль" летом 2015 года. За основную команду красных он провел 25 матчей и забил 4 гола.

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