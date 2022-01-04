"Саутгемптон" продан за 120 миллионов евро
Пресс-служба "Саутгемптона" на официальном сайте объявила о продаже клуба сербской компании Sport Republic.
Сумма сделки составила 120 миллионов евро. Sport Republic является инвестиционной компанией в сфере спорта и развлечений.
"Саутгемптон" является одним из старейших клубов Англии и был основан в 1885 году. Главными достижениями клуба являются второе место в чемпионате Англии в 1984 году, а также завоевание Кубка Англии в 1976 году.
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