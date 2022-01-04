"Саутгемптон" продан за 120 миллионов евро

Теги саутгемптон

"Саутгемптон" продан за 120 миллионов евро

Пресс-служба "Саутгемптона" на официальном сайте объявила о продаже клуба сербской компании Sport Republic.

Сумма сделки составила 120 миллионов евро. Sport Republic является инвестиционной компанией в сфере спорта и развлечений. 

"Саутгемптон" является одним из старейших клубов Англии и был основан в 1885 году. Главными достижениями клуба являются второе место в чемпионате Англии в 1984 году, а также завоевание Кубка Англии в 1976 году.

Не пропустите: "Эвертон" подписал защитника "Рейнджерс". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов