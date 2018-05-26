"Саутгемптон" продлил контракт с главным тренером

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"Саутгемптон" продлил контракт с главным тренером

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Марком Хьюзом.

54-летний валлийский специалист заключил со "святыми" соглашение до лета 2021 года.

Напомним, что Хьюз возглавил "Саутгемптон" в середине марта и смог сохранить прописку в АПЛ.

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