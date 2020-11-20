"Саутгемптон" продлил контракт с Ромеу

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"Саутгемптон" продлил контракт с Ромеу

"Саутгемптон" продлил контракт с 29-летнем хавбеком Ориоль Ромеу. Об этом информируется на официальном сайте "святых".

Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В "Саутгемптоне" Ромеу выступает с 2015 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил гол.

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