"Саутгемптон" продлил контракт с Йосидой

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"Саутгемптон" продлил контракт с Йосидой

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маей Йосидой.

29-летний японец заключил со "святыми" соглашение до лета 2020 года.

Йосида выступает за "Саутгемптон" с 2012 года, сыграл 138 матчей и забил 7 голов.

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