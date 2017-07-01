"Саутгемптон" продлил Стивенса

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джеком Стивенсом.

23-летний футболист заключил со "святыми" соглашение до лета 2022 года.

Стивенс выступает за "Саутгемптон" с 2011 года, сыграл 24 матча и сделал 1 результативную передачу. Сдавался в аренду "Суиндон Таун", "Мидлсбро" и "Ковентри".

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