"Саутгемптон" продлил Таргетта

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Мэттом Таргеттом.

21-летний англичанин заключил со "святыми" соглашение до лета 2022 года.

"Я в "Саутгемптоне" с восьми лет, так что я рад продлить своё пребывание в этом клубе" - поделился эмоциями левый фулбек.

Таргетт выступает за основную команду "Саутгемптона" с 2014 года, сыграл 40 матчей и сделал 3 ассиста.

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