"Саутгемптон" разгромил "Эвертон"

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"Саутгемптон" разгромил "Эвертон"В матче 13-го тура английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" на своем поле разгромил "Эвертон".

"Саутгемптон" - "Эвертон" - 4:1

Голы: Тадич, 18 - 1:0, Сигурдссон, 45 - 1:1, Остин, 52 - 2:1, Остин, 58 - 3:1, Дэвис, 87 - 4:1.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Ван Дейк, Худт, Бертран, Хейбьерг, Дэвис, Уорд-Проуз, Тадич (Лемина, 78), Буфал (Йосида, 86), Остин (Лонг, 80).

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Джагелка. Кин (Власич, 75), Бейнс (Уильямс, 27), Гуйе, Шнайдерлин, Леннон, Сигурдссон, Миральяс (Лукман, 64), Кальверт-Льюин.

Напомним, вчера "Ливерпуль" и "Челси" победителя не определили. | soccernews.ru

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6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
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