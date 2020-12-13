"Саутгемптон" разгромил "Шеффилд" и поднялся на третье место АПЛ
В рамках 12-го тура АПЛ "Саутгемптон" уверенно разобрался с "Шеффилдом".
Благодаря победе "святые" вышли на третье место в турнирной таблице. "Шеффилд" остается последним.
"Саутгемптон" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0
Голы: Адамс, 34 - 1:0, Армстронг, 62 - 2:0, Редмонд, 83 - 3:0
"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 86), Уолкотт (Редмонд, 80), Адамс (Нлундулу, 84), Ингз.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Иган, Стивенс, Башем (Муссе, 70), Ампаду, Флек, Берге, Джагелка, Болдок, Шарп (Брюстер, 60), Макберни (Макголдрик, 48).
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