"Саутгемптон" разгромил "Шеффилд" и поднялся на третье место АПЛ

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"Саутгемптон" разгромил "Шеффилд" и поднялся на третье место АПЛ

В рамках 12-го тура АПЛ "Саутгемптон" уверенно разобрался с "Шеффилдом".

Благодаря победе "святые" вышли на третье место в турнирной таблице. "Шеффилд" остается последним.

"Саутгемптон" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0

Голы: Адамс, 34 - 1:0, Армстронг, 62 - 2:0, Редмонд, 83 - 3:0

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 86), Уолкотт (Редмонд, 80), Адамс (Нлундулу, 84), Ингз.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Иган, Стивенс, Башем (Муссе, 70), Ампаду, Флек, Берге, Джагелка, Болдок, Шарп (Брюстер, 60), Макберни (Макголдрик, 48).

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