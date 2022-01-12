"Саутгемптон" разнес "Брентфорд" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" разнес "Брентфорд" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Саутгемптона"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле разгромил "Брентфорд" со счетом 4:1. 

Победу "святым" принесли голы Яна Беднарека, Армандо Брои и Че Адамса, а также автогол Альваро Фернандеса. В составе гостей отличился Витали Янельт.

"Саутгемптон", набрав 24 очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 23 очками остался на 13-й позиции.

"Саутгемптон" – "Брентфорд" - 4:1 (2:1)
Голы: Беднарек, 5 - 1:0, Янельт, 23 - 1:1, Альваро Фернандес, 37 (автогол) - 2:1, Броя, 49 - 3:1, Адамс, 70 - 4:1

"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Войнович, Салису, Перро, Телла (Армстронг, 70), Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло, Редмонд (Адамс, 65), Броя.

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок (Йенсен, 68), Канос, Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 56), Тоуни, Мбемо.

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