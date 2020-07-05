"Саутгемптон" сенсационно победил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Че Адамс, который отличился ударом с 40 метров.

"Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Саутгемптон" поднялся на 13-ю позицию.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" - 1:0 (1:0)

Гол: Адамс, 16 - 1:0

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Стивенс, Ромеу, Армстронг, Редмонд, Уорд-Проуз, Ингз, Адамс (Лонг, 70).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг (Фоден, 59), Сильва, Марез (де Брюйне, 59), Габриэл Жезус.

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