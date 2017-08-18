"Саутгемптон" согласовал трансфер Худта

Защитник "Лацио" Уэсли Худт может вскоре стать игроком "Саутгемптона", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего голландца. Сумма сделки составит 17 миллионов евро.

Худт выступает за "Лацио" с 2015 года, сыграл 61 матч и забил 4 гола.

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