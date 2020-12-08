"Саутгемптон" стал 11-м клубом с 1000 очков в АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ "Саутгемптон" на выезде обыграл "Брайтон" со счётом 2:1.

Благодаря этой победе "святые" достигли отметки в 1000 набранных очков в Премьер-лиге.

Как сообщает официальный твиттер турнира, "Саутгемптон" стал 11-м клубом, которому удалось подобное.

Ранее столь солидный рубеж покорялся "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю", "Тоттенхэму", "Эвертону", "Астон Вилле", "Манчестер Сити", "Ньюкаслу" и "Вест Хэму".

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