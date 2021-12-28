"Саутгемптон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в АПЛ

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 25 - 1:0, Кейн (пенальти), 41 - 1:1.

"Саутгемптон" - Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Валери, Салису, Перро, Армстронг, Уорд-Проуз, Диалло, Лонг (Броя, 71), Армстронг (Редмонд, 83).

"Тоттенхэм" - Льорис, Эмерсон (Хиль, 77), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Доэрти, 46), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алли (Лукас Моура, 62), Уинкс, Кейн.

Также не пропустите: Инсинье близок к переходу в клуб МЛС. | http://soccernews.ru