"Саутгемптон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в АПЛ

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"Саутгемптон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в АПЛФото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 25 - 1:0, Кейн (пенальти), 41 - 1:1.

"Саутгемптон" - Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Валери, Салису, Перро, Армстронг, Уорд-Проуз, Диалло, Лонг (Броя, 71), Армстронг (Редмонд, 83).

"Тоттенхэм" - Льорис, Эмерсон (Хиль, 77), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Доэрти, 46), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алли (Лукас Моура, 62), Уинкс, Кейн.

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