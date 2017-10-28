"Саутгемптон" теряет Лемина

Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина травмировался на тренировке команды, сообщает Sky Sports.

Сроки восстановления 24-летнего габонца пока неизвестны, однако он точно пропустит воскресную гостевую игру против "Брайтона".

В этом сезоне Лемина сыграл за "Саутгемптон" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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