"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1 (обзор)

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"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом".

Читайте также: "Тоттенхэм" не смог обыграть "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
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