"Саутгемптон" требует за ван Дейка 77 миллионов евро

"Саутгемптон" может расстаться с защитником Вирджилом ван Дейком, на которого претендуют "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Как сообщает Daily Star, "святые" готовы выслушать предложения потенциальных покупателей. Однако от продажи одного из своих лидеров клуб намерен выручить 77 миллионов евро.

Сам ван Дейк хочет покинуть "Саутгемптон" и уже сделал официальный запрос с просьбой отпустить его.

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