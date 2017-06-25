"Саутгемптон" требует за ван Дейка 79 миллионов евро

"Саутгемптон" определился с ценой на голландского защитника Вирджила ван Дейка, сообщает Express.

По сведениям издания, "святые" намерены получить за своего футболиста не менее 79 миллионов евро. Интерес к голландцу проявляют "Ливерпуль" и "Челси".

Стоит отметить, что два года назад 25-летний ван Дейк обошелся "Саутгемптону" в 15,7 миллионов евро.

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