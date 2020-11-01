"Саутгемптон" удержал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
В рамках 7-го тура АПЛ "Саутгемптон" в результативном матче обыграл "Астон Виллу".
На данный момент "Саутгемптон" занимает третье место в АПЛ, а "Астон Вилла" - шестое.
"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 3:4
Голы: Вестергор, 20 - 0:1, Уорд-Проуз, 33 - 0:2, Уорд-Проуз, 45 - 0:3, Ингз, 58 - 0:4, Мингз, 62 - 1:4, Уоткинс (пен), 90 - 2:4, Грилиш, 90 - 3:4
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш (Аль-Мухаммади, 67), Грилиш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Траоре (Трезеге, 29), Уоткинс.
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек (Стивенс, 46), Уокер-Питерс, Бертран (Диалло, 79), Вестергор, Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингз, Адамс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18