"Саутгемптон" удержал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" удержал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ

В рамках 7-го тура АПЛ "Саутгемптон" в результативном матче обыграл "Астон Виллу".

На данный момент "Саутгемптон" занимает третье место в АПЛ, а "Астон Вилла" - шестое.

"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 3:4

Голы: Вестергор, 20 - 0:1, Уорд-Проуз, 33 - 0:2, Уорд-Проуз, 45 - 0:3, Ингз, 58 - 0:4, Мингз, 62 - 1:4, Уоткинс (пен), 90 - 2:4, Грилиш, 90 - 3:4

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш (Аль-Мухаммади, 67), Грилиш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Траоре (Трезеге, 29), Уоткинс.

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек (Стивенс, 46), Уокер-Питерс, Бертран (Диалло, 79), Вестергор, Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингз, Адамс.

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