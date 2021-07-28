"Саутгемптон" усилился защитником "Челси"

Фото: инстаграм Дайнела Симеу/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Дайнел Симеу перешел в "Саутгемптон", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Сумма трансфера составила 1,76 миллиона евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

19-летний Симеу является воспитанником "Челси", но за основную команду "аристократов" он не играл. В прошлом сезоне он провел 22 матча за молодежную команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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