"Саутгемптон" усилился защитником "Челси"

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"Саутгемптон" усилился защитником "Челси"

Фото: инстаграм Дайнела Симеу/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Дайнел Симеу перешел в "Саутгемптон", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Сумма трансфера составила 1,76 миллиона евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

19-летний Симеу является воспитанником "Челси", но за основную команду "аристократов" он не играл. В прошлом сезоне он провел 22 матча за молодежную команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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