"Саутгемптон" уверен в подписании Промеса

Следующим летом английский "Саутгемптон" намерен предпринять новые попытки подписать вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.

Как информирует Daily Mail, в стане "святых" уверены, что в конечном счете им удастся заполучить 26-летнего игрока чемпионов России, даже несмотря на то, что "красно-белые" отклонили их предложение по голландцу в размере 28,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Спартак".

Напомним, Промес также заинтересован в переходе в "Саутгемптон". | soccernews.ru