"Саутгемптон" уверенно обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Ньюкасл" минимально обыграли своих соперников

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"Саутгемптон" уверенно обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Ньюкасл" минимально обыграли своих соперников

"Саутгемптон" обыграл "Астон Виллу" в матче 18-го тура АПЛ.

В параллельном матче турнира "Бернли" обыграл "Бормут", "Ньюкасл" переиграл "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" был сильнее "Норвича".

"Астон Вилла" - "Саутгемптон" - 1:3 (0:2)

Голы: Ингс, 21 - 0:1, Стивенс, 31 - 0:2, Ингс, 51 - 0:3, Грилиш, 75 - 1:3.

"Астон Вилла": Хитон, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Хурихэйн (Коджья, 56), Грилиш, Макгинн (Накамба, 8), Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 69), Уэсли.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Ромеу, 77), Хейбьерг, Лонг (Обафеми, 82), Редмонд, Ингс (Адамс, 87).

"Норвич" - "Вулверхэмптон" - 1:2 (1:0)

Голы: Кантуэлл, 17 - 1:0, Саисс, 60 - 1:1, Хименес, 81 - 1:2.

"Норвич": Крул, Хэнли, Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей (Эрнандес, 87), Трибулль (Вранчич, 86), Маклин, Кантуэлл (Србени, 86), Пукки, Буэндия.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Кутроне, 90+4), Траоре, Жота (Педру Нету, 77).

"Борнмут" - "Бернли" - 0:1 (0:0)

Гол: Родригес, 89.

"Борнмут": Рамсдейл, Фрэнсис, Рико, Мефам, Стэйси, Гослинг, Лерма, Кук (Уилсон, 46), Биллинг (Соланке, 86), Кинг, Фрэйзер.

"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 65), Вуд, Барнс (Родригес, 75), Макнейл (Брэйди, 82).

"Ньюкасл Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)

Гол: Альмирон, 83.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Лежен, Шер, Манкильо, Дамметт (Йедлин, 90+3), Шелви, Хэйден (Ш.Лонгстафф, 64), Альмирон, Кэрролл, Жоэлинтон (Гэйл, 77).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Макартур (Майер, 86), Маккарти, Куяте, Миливоевич, Бентеке, Айю, Заа.

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