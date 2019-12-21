"Саутгемптон" уверенно обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Ньюкасл" минимально обыграли своих соперников
"Саутгемптон" обыграл "Астон Виллу" в матче 18-го тура АПЛ.
В параллельном матче турнира "Бернли" обыграл "Бормут", "Ньюкасл" переиграл "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" был сильнее "Норвича".
"Астон Вилла" - "Саутгемптон" - 1:3 (0:2)
Голы: Ингс, 21 - 0:1, Стивенс, 31 - 0:2, Ингс, 51 - 0:3, Грилиш, 75 - 1:3.
"Астон Вилла": Хитон, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Хурихэйн (Коджья, 56), Грилиш, Макгинн (Накамба, 8), Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 69), Уэсли.
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Ромеу, 77), Хейбьерг, Лонг (Обафеми, 82), Редмонд, Ингс (Адамс, 87).
"Норвич" - "Вулверхэмптон" - 1:2 (1:0)
Голы: Кантуэлл, 17 - 1:0, Саисс, 60 - 1:1, Хименес, 81 - 1:2.
"Норвич": Крул, Хэнли, Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей (Эрнандес, 87), Трибулль (Вранчич, 86), Маклин, Кантуэлл (Србени, 86), Пукки, Буэндия.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Кутроне, 90+4), Траоре, Жота (Педру Нету, 77).
"Борнмут" - "Бернли" - 0:1 (0:0)
Гол: Родригес, 89.
"Борнмут": Рамсдейл, Фрэнсис, Рико, Мефам, Стэйси, Гослинг, Лерма, Кук (Уилсон, 46), Биллинг (Соланке, 86), Кинг, Фрэйзер.
"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 65), Вуд, Барнс (Родригес, 75), Макнейл (Брэйди, 82).
"Ньюкасл Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)
Гол: Альмирон, 83.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Лежен, Шер, Манкильо, Дамметт (Йедлин, 90+3), Шелви, Хэйден (Ш.Лонгстафф, 64), Альмирон, Кэрролл, Жоэлинтон (Гэйл, 77).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Макартур (Майер, 86), Маккарти, Куяте, Миливоевич, Бентеке, Айю, Заа.
Не пропустите: "Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эмери: "Озил важен, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами"
-
Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"
-
1
Гризманн: "Когда "Барселоне" нужен толчок вперёд, появляется Месси"
-
"Динамо" продлило контракт с 18-летним защитником Робинзоном Звонковым
-
1
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
-
"Саутгемптон" уверенно обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Ньюкасл" минимально обыграли своих соперников
-
"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ
-
"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры
-
Болельщики "Ювентуса" в Саудовской Аравии тепло приняли команду
-
"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги
-
Ван Дейк и Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "Фламенго"
-
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
-
"Удинезе" переиграл "Кальяри" в Серии А
-
1
"Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро
-
Почеттино рассказал о возвращении к работе
-
Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит
-
Юнгберг поделился мнением о матче АПЛ с "Эвертоном"
-
Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"
-
Гвардиола заверил, что он не планирует покидать "Манчестер Сити"
-
"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|18
|23
|10
|Кристал Пэлас
|17
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9