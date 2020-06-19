"Саутгемптон" уверенно обыграл "Норвич" в матче 30-го тура АПЛ
"Саутгемптон" в матче 30-го тура АПЛ обыграл "Норвич".
В составе гостей голами отметились Дэнни Ингс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.
"Норвич" - "Саутгемптон" - 0:3 (0:0)
Голы: Ингс, 49 - 0:1, Армстронг, 54 - 0:2, Редмонд, 79 - 0:3.
"Норвич": Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Трибулль (Вранчич, 62), Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 62), Пукки (Дуда, 80), Дрмич (Мартин, 89), Буэндия (Ида, 80).
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери (Уокер-Питерс, 90), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 82), Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 90), Ингс (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82).
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