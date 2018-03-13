"Саутгемптон" уволил главного тренера

Теги саутгемптонмаурисио пеллегрино

"Саутгемптон" уволил главного тренера

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Маурисио Пеллегрино.

Руководство "святых" решило отправить в отставку аргентинского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами.

46-летний Пеллегрино возглавлял "Саутгемптон" с лета 2017 года. Под его руководством команда в этом сезоне набрала всего 28 пунктов в 30 турах АПЛ и только на 1 очко опережает зону вылета.

Ранее сообщалось, что преемником Пеллегрино может стать наставник "Фулхэма" Славиша Йоканович или рулевой "Эстерсунда" Грэм Поттер. | http://soccernews.ru

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