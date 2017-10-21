"Саутгемптон" в родных стенах одолел "Вест Бромвич"

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"Саутгемптон" в родных стенах одолел "Вест Бромвич"

В рамках девятого тура АПЛ "Саутгемптон" дома одержал минимальную победу над "Вест Бромвичем" благодаря голу Софьяна Буфала на 85-й минуте матча.

"Саутгемптон" – "Вест Бромвич" - 1:0

Гол: Буфаль, 85 - 1:0.

"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Лемина, Ромеу (Редмонд, 69), Дэвис, Тадич (Буфал, 81), Габбьядини, Лонг (Остин, 81).

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс (Ньом, 32), Ливермор, Крыховяк, Бэрри (Маколи, 53), Шадли (Филлипс, 77), Родригес, Рондон.

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