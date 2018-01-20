"Саутгемптон" включил Промеса в список приоритетных трансферных целей

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"Саутгемптон" включил Промеса в список приоритетных трансферных целей

"Саутгемптон" включил полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в список приоритетных трансферных целей, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "святые" хотят в январе купить лидера "красно-белых" и нападающего "Монако" Гидо Каррильо.

За этих футболистов английский клуб готов заплатить суммарно 57 миллионов евро.

По информации СМИ, "Спартак" не собирается продавать Промеса, а "Монако" готов расстаться с Каррильо, если ему будет найдена замена.

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