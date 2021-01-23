"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

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"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Саутгемптон" дома минимально победил лондонский "Арсенал".

"Святые" выиграли со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника "канониров" Габриэла Магальянеса.

Таким образом, из турнира вылетел его действующий триумфатор.

"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:0

Гол: 1:0 – 24, автогол Габриэл.

"Саутгемптон": Форстер, Бертран, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Диалло, Армстронг, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингз (Лонг, 85), Адамс (Нлундулу, 78).

"Арсенал": Лено, Бельерин (Ляказетт, 72), Соареш, Холдинг, Габриэл, Мартинелли (Сака, 58), Эль-Ненни (Партей, 58), Виллиан, Джака, Пепе, Нкетиа.

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